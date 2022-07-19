Стокгольм, 19 июля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Забастовка пилотов авиаперевозчика SAS («Скандинавские авиалинии») окончена. Это произошло в ночь на 19 июля, когда бастующие пилоты и кампания подписали новый коллективный договор. О подробностях сделки рассказала экономический обозреватель телеканала SVT Кристина Лагерстрём.

ERIC SALARD Самолеты авиакомпаниии SAS

Согласно новому соглашению, 450 пилотов SAS будут восстановлены на работе, а в дочерних компаниях SAS также будут действовать положения новой сделки.

«Но летчикам пришлось согласиться не бастовать в течение пяти лет, это очень большой срок», — отмечает Лагерстрём.

В то же время она считает, что неприятие среди пассажиров останется.

«SAS делала ставку на туристов, среди прочего, за счет множества рейсов в Испанию этим летом. Когда вы видите массовое недовольство, это невероятно плохо скажется на доверии со стороны клиентов», — предупредила эксперт.