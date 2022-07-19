Москва, , 11:03 — REGNUM Поставляемое Киеву оружие расползается по миру, оказываясь в руках преступников. Об этом 19 июля заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Special.goverment.ru

Он заявил, что фактически США становятся спонсором международного терроризма. Он отметил, что боевики получают оружие под покровительством спецслужб США.

«Не исключаю, что впоследствии совместно с ответственными странами предстоит проработать возможность создания специального механизма для расследования этого гнилого оружейного сюжета. А возможно, и подумать над формированием особого международного органа по изъятию вылезающих то тут, то там американских подарков», — написал Медведев в личном телеграм-канале.

При этом Медведев заверил, что на результатах спецоперации поставки американского оружия не скажутся, Россия добьётся своих целей, и будет мир на её условиях.