Донецк, 19 июля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В Мариуполе при взрыве в Донецкой областном академическом драматическом театре погибли 14 человек. Об этом сообщили в Генпрокуратуре ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Мариуполь

«Обнаружены останки 14 тел. Ко дню трагедии большое количество жителей, которые там были изначально, уже покинули это место», — приводит ТАСС слова представителя прокуратуры.

Уточняется, что в здании, по информации следствия, находились огневые точки ВСУ.

При этом при разборе завалов не обнаружены поражающие элементы, например, авиабомбы, снаряды и другие боеприпасы.

«Экспертизы и исследования говорят о том, что взрыв произошел изнутри. Вероятнее всего, произошел взрыв безоболочного взрывного устройства», — сказал сотрудник надзорного ведомства.

Также он проинформировал о показаниях, согласно которым люди в военной форме перед трагедией заносили ящики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник главы МИД ЛНР Виталий Киселёв рассказал, что среди погибших в драмтеатре в Мариуполе были военные украинской армии и волонтёры.