Вашингтон, 19 июля, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Аномальная жара, которая установилась в европейских странах, помешает государствам континента восстановить запасы газа перед зимой, что приведет к энергетическому «шторму». Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков компании Rystad Energy.

Цитата из к/ф «Пекло». реж Дэнни Бойл. 2007. Великобритания, США Пекло

Специалисты полагают, что проблемы наступят гораздо быстрее, чем считалось ранее, и Европа не сможет в достаточной степени подготовиться к тому хаосу, который будет спровоцирован указанной ситуацией.

Bloomberg также представила прогноз компании Maxar, в котором утверждается, что в ближайшие дни в некоторых частях Великобритании и Франции температура воздуха может достигнуть рекордных значений. Также отмечается, что жара приводит к росту мировых цен на сжиженный природный газ из-за спроса на энергию для охлаждения.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас предупредил, что для спасения энергетического рынка Европы в предстоящие зимние месяцы потребуется не менее чем в $200 млрд.