* запрещённая в России организация

Кабул, , 23:34 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предписали женщинам — сотрудницам министерства финансов Афганистана привлекать на работу вместо себя своих родственников-мужчин, сообщает газета «8 Собх».

Афганистан (сс) ArmyAmber

Отмечается, что с приходом к власти талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уволили большое количество сотрудниц госучреждений с выплатой им максимально низкой заработной платы.

Несколько сотрудниц министерства рассказали, что им поступали звонки от официальных лиц «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с предписанием найти себе замену в лице одного из членов семьи мужского пола, поскольку «объём работы в офисе увеличился».

Издание отмечает, что уже тысячи женщин-служащих потеряли работу после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль над Афганистаном.