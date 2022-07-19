Белград, 19 июля, 2022, 23:53 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич доволен консультациями по вопросу о формировании нового правительства, которые он провел с представителями парламентских партий. Об этом Вучич заявил 18 июля во время пресс-конференции в Белграде, которую транслировало информационное агентство «Танюг».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

По мнению президента Сербии, «большинство политических партий понимает сложность ситуации, в которой оказалась Сербия».

«Важно, что мы провели переговоры, хотя это не значит, что мы во всем согласились и что по многим вопросам думает одинаково. Но мы смогли вести переговоры и это хорошо для сербской демократии», — сказал Вучич.

Президент Сербии рассказал, что сначала он встретился с представителями партий национальных меньшинств. Он высказал сожаление по поводу того, что лидер албанской Партии демократического действия Шаип Камбери планирует войти в структуры власти только на местном, но не на республиканском уровне.

«Потом мы вели переговоры с партиями «Заветники» и «Двери». Они высказали свою позицию по поводу недопустимости введения санкций против России, по вопросу Косово и Метохии, также по вопросу проведения парада ЛГБТ-сообщества в Белграде и по некоторым другим вопросам. Мы с чем-то согласились, с чем-то не согласились», — отметил Вучич.

Партия свободы и справедливостивысказала желание остаться в оппозиции, добавил президент Сербии.

«Мы также провели переговоры с коалицией вокруг Социалистической партии Сербии. Мы оценили наше сотрудничество как успешное», — рассказал Вучич.

По словам Вучича, самая большая партия — Сербская прогрессивная партия, сообщила ему о том, что она обеспечила в парламенте «большинство из 130 или 160 депутатов».

«Я им сказал, что когда они будут уверены в этом большинстве, пусть сообщат мне. Я им тогда доверю формирование правительства. Хотя не обязательно, что премьер-министр будет из этой партии», — рассказал Вучич.

Напомним, что парламентские выборы в Сербии прошли 4 апреля. На одном из участков голосование повторялось пять раз из-за возражений лидера албанской Партии демократического действия Шаипа Камбери. Поэтому только недавно были провозглашены результаты выборов, после чего Вучич начал консультации о формировании нового правительства.