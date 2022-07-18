Нижний Новгород, 18 июля, 2022, 21:54 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде на ремонт и модернизацию ливневой канализации требуется 9 млрд рублей. Об этом заявил мэр Юрий Шалабаев, комментируя ситуацию с массовым затоплением улиц города из-за ливня сегодня, 18 июля.

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По словам чиновника, такая сумма нужна для того, чтобы обустроить новую сеть ливнёвок, отремонтировать самые изношенные участки, а также построить и оборудовать дополнительные ливневые отсосные станции.

При этом глава муниципалитета отметил, что в бюджете столицы Приволжья таких денег не имеется.