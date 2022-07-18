Нижний Новгород, 18 июля, 2022, 20:48 — ИА Регнум. В отношении 47-летнего жителя Нижегородской области и его 40-летнего брата возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности и оправдании или пропаганде терроризма с использованием сети интернет. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Sledcom.ru Следственный комитет

По данным следствия, осенью прошлого года на территории Краснобаковского района, используя интернет-мессенджер, они разместили видеозаписи и изображения, в которых содержатся признаки публичных призывов, направленных на осуществление террористической деятельности, а также пропаганда и оправдание терроризма публично.

Младший из братьев опубликовал на своей странице в соцсети сведения, оправдывающие нацизм.

Противоправные действия подозреваемых выявлены оперативными сотрудниками УФСБ по Нижегородской области. Мужчины задержаны. На допросе они сознались в содеянном. В ближайшее время им предъявят обвинение, а также изберут меру пресечения. Также будет дана юридическая оценка их действий по статье о реабилитации нацизма.

Как сообщало ИА REGNUM, жителю города Омска на прошлой неделе вынесен приговор за оправдание терроризма. Согласно материалам уголовного дела, в январе 2020 года омич в личном аккаунте в соцсети разместил комментарий. В нём содержалась положительная оценка действий лица, совершившего теракт в здании УФСБ России по Архангельской области в октябре 2018 года.

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