Флоренция, Италия, , 19:46 — REGNUM Руководство итальянской «Фиорентины» готово продать 28-летнего чилийского центрального полузащитника Эрика Пульгара в московский ЦСКА в текущее трансферное окно из-за лимита. Об этом 18 июля сообщило издание La Gazzetta dello Sport.

ФК ЦСКА

По информации источника, «фиалки» планируют освободить после продажи футболиста место в своей заявке для игрока не из ЕС — защитника донецкого «Шахтера» Додо. Помимо ЦСКА, в подписании Пульгара заинтересован «Фламено» и клубы из Саудовской Аравии.

В прошедшем сезоне Эрик Пульгар, выступая за турецкий клуб «Галатасарай» на правах аренды, принял участие в одиннадцати турах Суперлиги 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил две желтые карточки.