Нижний Новгород, 18 июля, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Власти Нижегородской области пока не намерены вводить масочный режим. В региональном Роспотребнадзоре считают, что «риск заражения коронавирусом по-прежнему существует» и рекомендуют носить защитные маски. Об этом сообщили в областном государственно-правовом департаменте 18 июля.

Pixabay.com Масочный режим

По данным ведомства, возвращение требования «об обязательном соблюдении масочного режима» пока не рассматривается.

«При этом в региональном Роспотребнадзоре отметили, что риски заразиться ковидом по-прежнему есть. В связи с этим специалисты рекомендовали все же носить защитные маски», — пишет NewsNN.

ИА REGNUM напоминает, что на территории России за сутки госпитализировали 705 пациентов с COVID-19, также было выявлено 4664 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 17 июля сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.