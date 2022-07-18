Москва, 18 июля, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Поднятие престижа инженерной профессии — приоритет для властей. Об этом 18 июля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«У нас в советское время много сделано было хорошего, безусловно, но вот произошла, по-моему, полная девальвация самого звания инженер. И понятно почему: государство, мягко говоря, очень скромно оплачивало работу инженера — 120 рублей ежемесячно, максимум 125. Вот и весь инженер», — заявил Путин.

По его словам, это в общественном сознании по-прежнему сохраняет след, и это нужно менять.

«У нас когда-то в России перед фамилией с гордостью вставляли «инженер». А в некоторых странах это сохраняется до сих пор. Почему? Потому что это звучит как научная степень или титул какой-то. Это подчёркивает общественную значимость того человека, который избрал для себя этот вид деятельности. И сегодня это является абсолютным приоритетом для нас», — подчеркнул он.