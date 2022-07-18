Санкт-Петербург, , 16:38 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга в августе выделят вторую часть субсидий для кинопроизводителей, которые хотят снять фильмы на территории города, сообщили 18 июля в пресс-службе администрации Северной столицы. При этом сумма господдержки будет увеличена.

Кинокамера Meineresterampe, pixabay, cc0

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2021 году в Петербурге был принят закон о поддержке кинематографии. Согласно документу, Смольный может оказывать помощь не только некоммерческим студиям (НКО), но и коммерческим кинопроизводителям, если их работа социально важна для Петербурга.

В мае были объявлены победители первого этапа поддержки кинематографистов. Деньги получил 21 кинофильм: 14 документальных лент, шесть полнометражных художественных картин и одна игровая короткометражка. Отметим, что главное условие получения субсидии — фильм должен быть произведен на территории Петербурга в период с 2021 по 2023 год.

«Создание отечественного кинопродукта является одной из существенных мер поддержки и отрасли кинопроката в условиях ухода с российского рынка зарубежных компаний, — пояснили в Смольном. — На поддержку кинематографистов в городском бюджете 2022 года было предусмотрено 150 млн рублей, по итогам первого полугодия принято решение об увеличении этой суммы».

Информация о сроках проведения конкурсного отбора и сумме субсидий в рамках второго этапа будет объявлена комитетом по культуре в августе.

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