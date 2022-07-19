Грузия, 19 июля, 2022, 22:39 — ИА Регнум. В Раче, горном регионе Грузии, власти намерены создать национальный парк, сообщает 18 июля грузинский телеканал «Мтавари архи». Об этом заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия.

Niklem Горы. Рача. Грузия

«Сегодня правительство одобрило проект закона о создании особо охраняемых природных территорий в Раче. Это очень важное решение. В муниципалитете Они будет создан национальный парк площадью около 50 800 гектаров. Это новая возможность для региона, прежде всего, чтобы защитить нашу уникальную природу и биоразнообразие, заботиться о них, и, в то же время, это возможность для региона развивать соответствующие услуги экотуризма, трудоустраивать местное население, получать доход и развивать бизнес», — сказал Шамугия.

По словам министра, у правительства есть финансирование от Немецкого банка развития и Фонда охраны природы Кавказа, часть которого будет использована для развития охраняемых территорий в Раче.