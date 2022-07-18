Москва, 18 июля, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Законопроект о запрете чайлдфри и ЛГБТ в СМИ, кино и в интернете направлен на обеспечение интеллектуальной, нравственной и психической безопасности общества, отмечают авторы инициативы — депутаты Госдумы от СРЗП, ЛДПР КПРФ, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Необходимо установить меры, направленные на обеспечение интеллектуальной, нравственной и психической безопасности общества, в том числе в виде запрета совершать действия, направленные на популяризацию отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений», — указали авторы.

При этом, отмечают парламентарии, «сам по себе запрет такой пропаганды как деятельность по целенаправленному и бесконтрольному распространению информации, способной нанести вред здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе сформировать искаженные представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений среди лиц, в том числе лишенных в силу возраста возможности самостоятельно критически оценить такую информацию, не может рассматриваться как нарушающий конституционные права граждан».

«Запрет пропаганды не лишает граждан возможности и права определяться в своем сексуальном предпочтении и ориентации, не допускает их дискриминацию, однако, не дает права на публичное одобрение таких отношений и распространение так называемых «новых» ценностей, несущих в себе скрытые угрозы для общества», — указали в Госдуме.

Сейчас пропаганда ЛГБТ запрещена среди несовершеннолетних.

Поправками предлагается установить запрет на распространение сведений, пропагандирующих отрицание семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений в средствах массовой информации, интернете и в кино.

Вместе с тем глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») ранее заявил о том, что законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей комитет Госдумы по информполитике будет готов представить на открытое обсуждение осенью 2022 года.