Таллин, 18 июля, 2022, 15:30 — ИА Регнум.

Ben_Kerckx Кабан

В Эстонии у некоторых видов лесных животных начался период гона, который обычно длится с июля по январь. Об этом сообщило эстонская страховая фирма Salva Kindlustus.

По данным фирмы, 10–15% повреждений транспортных средств связаны именно с дикими животными.

«Поскольку в эстонских лесах много животных и у нас густая сеть дорог, риск столкновения с диким животным есть всегда. Столкновения или выезды с дороги из-за диких животных происходят достаточно равномерно в течение года, может быть, чуть чаще осенью», — отметил начальник отдела страхования транспортных средств Salva Тынис Тохвер.

Страховщики призвали автовладельцев, выезжая за город, проявлять бдительность, чтобы избежать столкновения с лосем, оленем или кабаном.