Брюссель, 18 июля, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства Испании Луис Планас выразил уверенность в том, что Еврокомиссия до конца дня 18 июля одобрит национальный план, в котором Испания подробно описывает, как она будет применять новую Единую сельскохозяйственную политику, которая вступит в силу в январе 2023 года. Об этом он заявил по прибытии на встречу министров сельского хозяйства Евросоюза в Брюсселе, пишет агентство EFE.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Испания

«В прошлый четверг мы провели с Еврокомиссией технические контакты для заключения национального стратегического плана Испании», — сказал Планас.

По его словам, это было «долгой, плодотворной и очень позитивной дискуссией».