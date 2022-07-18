Мадрид, 18 июля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Заместитель генерального секретаря Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) Адриана Ластра объявила, что уходит со своего поста в связи с «важными изменениями» в ее личной жизни. Об этом пишет агентство EFE.

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Не так давно Ластра родила ребёнка, и, по её словам, нынешнее положение требует от неё «спокойствия и отдыха», и она не сможет совмещать свою родительскую деятельность «с интенсивностью, требуемой руководством партии».

Агентство отмечает, что отставка Ластры произошла в сложное для партии время после неудовлетворительных результатов выборов в Андалусии и призывов некоторых социалистов к смене руководства.