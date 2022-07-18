Порт-о-Пренс, 18 июля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Число погибших в результате столкновений между вооруженными бандами в Гаити возросло до 300 человек. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на данные, опубликованные Национальной сетью защиты прав человека.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Панамы

Исполнительный директор организации Пьер Эсперанс заявил, что по меньшей мере 160 человек получили ранения, при этом большинство жертв — гражданские лица, особенно женщины и дети.

Неделю назад организация сообщила о 89 погибших и 74 раненых.