Сеул, , 14:39 — REGNUM Высокий уровень инфляции в Южной Корее сохранится и в октябре. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление министра финансов страны Чху Гён Хо.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное заявление он сделал 16 июля в ходе визита в Индонезию, где проходила встреча министров финансов и глав центральных банков «Большой двадцатки» (G20).

Министр акцентировал внимание на том, что уровень инфляции продолжает держаться в районе 6% с июня текущего года. По прогнозам, этот уровень сохранится в сентябре и октябре.

Чху Гён Хо также добавил, что встретился с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой, которая спрогнозировала мрачные перспективы мировой экономики.

Она отметила, что замедление мировой экономики окажет прямое влияние на экономику Южной Кореи, которая в значительной степени зависит от экспорта. Глава МВФ также рекомендовала укрепить возможности страны для преодоления сложного кризиса.

Министр финансов Южной Кореи также намекнул на возможность пересмотра прогноза темпов роста страны в свете ухудшения экономических показателей.