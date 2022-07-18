Донецк, 18 июля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования подвергли обстрелам несколько районов Донецка и населённый пункт Верхнеторецкое. Об этом 18 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Верхнеторецкого со стороны ВСУ был зафиксирован в 13:15 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено 22 снаряда калибра 122 мм.

Также добавляется, что в 13:33 киевские боевики выпустили шесть снарядов калибра 152 мм по Кировскому району Донецка и в 13:50 — девять снарядов калибра 152 мм по Петровскому и Кировскому районам города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во время своей встречи в Тегеране с президентом России Владимиром Путиным его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган собирается провести обсуждение итогов встречи Турции, РФ, Украины и ООН по «зерновому вопросу», которая ранее состоялась в Стамбуле.