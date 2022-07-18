Анкара, 18 июля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Во время своей встречи в Тегеране с президентом России Владимиром Путиным его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган собирается провести обсуждение итоги встречи Турции, РФ, Украины и ООН по «зерновому вопросу», которая ранее состоялась в Стамбуле. Об этом 18 июля сообщает турецкий государственный телеканал TRT Haber.

Kremlin.ru Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

«Лидеры обсудят итоги состоявшейся в Стамбуле встречи, принятые решения. Ожидается, что на этой неделе стороны вновь соберутся в Стамбуле для обсуждений итогового документа», — говорится в сообщении телеканала.

При это ранее в Стамбуле состоялись переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по вопросу о вывозе зерна с украинской территории, по итогам которых глава турецкого минобороны Хулуси Акар заявил о достижении договорённости о создании координационного центра в Стамбуле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что в ходе своего визита в Тегеран президент России Владимир Путин проведёт встречу с верховным лидером Ирана Али Хаменеи.