Архангельск, , 15:27 — REGNUM Завершилась научно-образовательная экспедиция проекта «Арктический плавучий университет-2022», которая проходила в высоких широтах на исследовательском судне «Профессор Молчанов» с 24 июня по 11 июля. Исследования проводились в рамках основных мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021—2023 годах. Её итоги обсудили на конференции в Архангельске, сообщает пресс-служба правительства области.

Итоги экспедиции Арктического плавучего университета подвели на пресс-конференции Dvinanews.ru

«Интерес к проекту растет ежегодно <…> В этом году участники экспедиции провели уникальные исследования, связанные с глобальными планами, которые реализуются по развитию Арктической зоны Российской Федерации. Уверен, что полученные данные пригодятся для решения стратегических задач в высоких широтах», — отметил Константин Зайков, проректор по информационной политике, международному и межрегиональному сотрудничеству САФУ.

В арктической экспедиции принимали участие 53 специалиста из 17 российских научных и образовательных организаций. Учёные провели исследования биоразнообразия арктических экосистем и гидрологического режима морей Северного Ледовитого океана. Также они провели оценку накопленного экологического ущерба и степени загрязнения территорий в районах бывшей хозяйственной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, российские учёные совместно с сотрудниками нефтяных компаний завершили многолетние исследования надсеноманского комплекса южного Гыдана в Ямало-Ненецком автономном округе, что полностью меняет представление геокриологов о том, как формировался арктический полуостров.

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