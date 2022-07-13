Салехард, , 09:45 — REGNUM Российские учёные совместно с сотрудниками нефтяных компаний завершили многолетние исследования надсеноманского комплекса южного Гыдана в Ямало-Ненецком автономном округе, что полностью меняет представление геокриологов о том, как формировался арктический полуостров. Об этом сообщает пресс-служба правительства округа.

Вечная мерзлота © Пресс-служба Министерства природных ресурсов РФ

До публикации результатов исследования поддерживалась гипотеза, что в промежутке от 170 до 230 тысяч лет назад территория Гыданского полуострова находилась под мощным ледяным щитом, похожим на гренландский. Однако исследовательская группа пришла к выводу, что в южной части Гыдана покровного оледенения не существовало: здесь был арктический бассейн — огромное холодное море, похожее на Карское — с айсбергами и многолетними плавучими льдами. Море отступило около 70 тыс. лет назад в результате неотектонических движений.

Для исследований использовали ненарушенный мерзлый керн из параметрических скважин Восточно-Мессояхского месторождения, который взяли с глубины от 100 до 900 метров с общим меридиональным профилем — около 20 километров. Для составления доказательной геологической летописи использовали обширный комплекс лабораторных методов.

«До недавнего времени не было задокументировано ни одного опорного разреза мерзлых толщ южной части Гыданского полуострова ЯНАО — отсутствовал доступ к керну как основному носителю полной геологической информации. Даже на современной Государственной геологической карте стратиграфическая схема неоплейстоцена Гыдана составлена по видимой части покрова — серьезной доказательной базы такие данные не имеют. Геокриологические исследования южного Гыдана начались в 2016 году, одновременно со стартом промышленной добычи на Восточно-Мессояхском месторождении, когда нефтяники «Мессояханефтегаза» предоставили ученым доступ к параметрическим скважинам. Итогом стала первая «биография» мерзлых толщ южной части Гыданского полуострова», — рассказала Анна Курчатова, кандидат геолого-минералогических наук, начальник отдела геотехнического мониторинга и инициатор исследовательского проекта.

В исследованиях принимали участие эксперты новосибирского Института нефтегазовой геологии и геофизики, тюменского Института криосферы Земли, Московского государственного университета и специалисты «Мессояханефтегаза».

Как сообщало ИА REGNUM, первую в мире систему мониторинга вечной мерзлоты в Арктике планируют запустить на российском оборудовании. Об этом 30 июня заявил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

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