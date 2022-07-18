Санкт-Петербург, 18 июля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Латвия отказала Ленинградской области в передаче памятника освободителям Риги после его демонтажа. Об этом 18 июля сообщил журналист Олег Черных в своём Telegram-канале.

Kalnroze Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги. Латвия.

Напомним, что Латвия решила снести мемориал советским воинам в рижском парке Победы. Ленобласть направила обращение к властям Латвии о передаче памятника ещё в мае. Об инициативе тогда рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

Однако «Рижское агентство памятников» сообщило, что демонтаж объекта подразумевает снос или удаление таким образом, что рассматриваемый памятник прекращает существование.

«Принимая во внимание упомянутое, Рижское самоуправление не имеет права передавать памятник Ленинградской области», — говорится в тексте документа. Представители Риги извинились за долгое ожидание ответа.

При этом автор поста считает, что забирать памятник у Латвии нужно иным способом.

«Это все, что нужно знать о политике Прибалтики: врут, выкручиваются и мелко пакостят. За памятником надо было танки отправлять — так надежнее и доходчивее. Еще, кстати, не поздно», — считает Черных.