Симферополь, 18 июля 2022, 13:03 — REGNUM Патриотический авиационный центр планируется создать в Симферопольском районе Крыма, сообщили 18 июля в пресс-службе правительства республики. Вопрос создания центра обсуждался на заседании совета по улучшению инвестиционного климата.
Проект по созданию авиационно-учебный центр намерены реализовать за два года, объём инвестиций оценивается в 17 млн рублей. Проект предусматривает строительство взлетно-посадочной площадки, учебных классов и ангара, мастерской, музея авиации. Планируется приобрести четыре самолёта — Як-18Т, Як-12М, два Ан-2 и планёр. Частично авиатехника у инвестора есть, уточнили в пресс-службе.