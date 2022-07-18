Симферополь, 18 июля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Патриотический авиационный центр планируется создать в Симферопольском районе Крыма, сообщили 18 июля в пресс-службе правительства республики. Вопрос создания центра обсуждался на заседании совета по улучшению инвестиционного климата.

Zajcsik Ан-2

«Очень важный и интересный проект планирует реализовать инвестор в одном из населенных пунктов Симферопольского района. Это будет патриотический авиационно-учебный центр. В нем будут проходить обучение, тренировки, совершать парашютные прыжки, в том числе и представители подрастающего поколения», — прокомментировала проект вице-премьер Республики Крым Ирина Кивико.

Проект по созданию авиационно-учебный центр намерены реализовать за два года, объём инвестиций оценивается в 17 млн рублей. Проект предусматривает строительство взлетно-посадочной площадки, учебных классов и ангара, мастерской, музея авиации. Планируется приобрести четыре самолёта — Як-18Т, Як-12М, два Ан-2 и планёр. Частично авиатехника у инвестора есть, уточнили в пресс-службе.