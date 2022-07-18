Кито, 18 июля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Специалисты из Геофизического института Эквадора и других государственных учреждений ведут мониторинг вулкана Сангай, после того как в последние часы его активность возросла. Об этом пишет Prensa Latina.

Fernando50 Вулкан

Система безопасности ECU-911 и Национальная служба по управлению рисками и чрезвычайными ситуациями также участвуют в мониторинге вулкана, расположенного в провинции Морона-Сантьяго.

Записи показывают, что в вулкане произошло более 700 взрывов в сочетании с выбросами газа, пепла и лавы.

Согласно отчетам, выбросы газа и пепла достигали высоты до 1000 метров над уровнем кратера.

Отмечается, что в случае дождя может произойти выброс накопившегося материала, что породит потоки с краёв вулкана вплоть до впадения в прилегающие реки.