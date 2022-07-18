Воронеж, 18 июля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. К административной ответственности за дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации привлечена 28-летняя жительница Воронежа. Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Суд

Женщина разместила в социальной сети публикацию и комментарии к ней, дискредитирующие действия Вооруженных сил Российской Федерации, направленные на защиту интересов страны и ее граждан. В отношении жительницы Воронежа полицейские составили протокол по части 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Центральный районный суд, рассмотрев административные материалы, признал фигурантку виновной и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее воронежский суд назначил штраф в 30 тысяч рублей местному жителю, развернувшему плакат с лозунгом, дискредитирующим действия российской армии.