Воронеж, , 12:12 — REGNUM Приговор в отношении бывшего директора государственного унитарного предприятия Воронежской области «Облкоммунсервис» Владимира Левцева вынес Центральный районны суд Воронежа 18 июля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Левцев судом признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ — «Присвоение вверенного имущества в особо крупном размере». Судом и следствием установлено, что в 2016–2017 годах фигурант дела путем получения под авансовый отчет присвоил более 1,5 млн рублей, принадлежащих возглавляемому им ГУП ВО «Облкоммунсервис».

Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, а также лишил его права занимать определённые должности на два с половиной года. В ходе следствия, уточнили в прокуратуре, Левцев полностью возместил причиненный преступлением ущерб.

Приговор в силу не вступил и может быть обжалован в течение 10 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд вынес решение в отношении другого бывшего директора ГУП ВО «Облкоммунсервис» — Георгий Дятлов был признан виновным в получении крупной взятки.

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