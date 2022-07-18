Москва, , 11:50 — REGNUM Беспилотник, предназначенный для экологического мониторинга атмосферы, создали учёные Московского авиационного института (МАИ). Об этом 15 июля сообщила пресс-служба института.

Беспилотник

Как отметили в пресс-службе, сообщение которой приводит ТАСС, новый дрон поможет контролировать работу промышленных предприятий, где ведутся работы с особо опасными веществами, так как на них сложно следить за состоянием атмосферы из-за больших площадей.

Также указывается, что исследователи с помощью методики мониторинга состояния атмосферы на производствах создали прототип беспилотника, который может брать пробы воздуха на разных высотах и фиксировать запыленность, содержание тяжелых металлов, наличие паров масел и органических веществ, а также концентрацию оксидов азота, углерода, серы и др.

Кроме того, уточняется, что конечный функционал системы дрона может меняться в зависимости от требований заказчика и добавляется, что на данный момент он управляется вручную, однако в МАИ уже создают программное обеспечение для его работы в автоматическом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новая экологичная офисная бумага была создана технологами Светогорского ЦБК при поддержке ученых Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД).