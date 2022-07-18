Анадырь, 18 июля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. На территорию Чукотки за месяц с начала навигации-2022 доставили 22,5 тыс. тонн груза, из которых 8,3 тыс. тонн продовольствия. Завоз продуктов выполнен на 50%. Об этом сообщает пресс-служба правительства Чукотского автономного округа.

Belomortrans.ru Северный завоз

Планируется, что в навигационный период в населённые пункты Чукотки доставят 305 тыс. тонн угля, около 140 тыс. тонн дизельного топлива, 5,9 тыс. тонн бензинов и 28,65 тыс. тонн авиационного топлива. На сегодняшний день в порты Чукотки доставили 19,9 тыс. тонн угля и 25 тыс. тонн ГСМ.

В июле из порта Владивосток запланирован выход в порты Чукотки шести судов с грузом. Из Архангельска в порт Певек прибудут 5 судов.

«Те результаты и показатели, которые есть сейчас, оптимистичные. По сравнению с аналогичным периодом прошлого, мы видим не только увеличение судозаходов на нашу территорию, но и грузов. По угольной программе мы также в графике», — рассказал Виктор Бочкарев, заместитель губернатора, начальник департамента промышленной политики округа.

Как сообщало ИА REGNUM, нефтяной танкер «Ice Eagle» доставил в порт Певек 12 июля 17,4 тыс. тонн дизтоплива. Первый танкер этой навигации прошёл путь из Мурманска в сопровождении атомного ледокола «Сибирь».

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