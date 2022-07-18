Якутск, , 10:49 — REGNUM Муку высшего сорта предложила исключить из списка продуктов для северного завоза в Якутии депутат Госсобрания республики Елена Голомарёва. Свою позицию она аргументировала там, что эти продукты питания не полезны, сообщило ИА SakhaDay.

Склад с мукой Александр Погожев © ИА REGNUM

Читайте также: Северный завоз стратегически важен для Якутии — глава региона

«У нас сейчас остро стоит вопрос северного завоза. Продукты, которые завозят на Север, должны быть полезными. В прошлом году на парламентских слушаниях мы обратили внимание на качество продуктов питания. Было привлечено медицинское и научное сообщество. В Арктике превалируют сердечно-сосудистые заболевания и болезни органов дыхания. Эти болезни связаны и с питанием. Мы поставили вопрос, чтобы изучили 13 наименований продуктов питания, которые завозятся правительством. Список составляют по запросам муниципальных образований. И везде мука — главный продукт. Несомненно, это стратегически важный продукт, который должен быть на столе. Но дело в том, что раньше государство устанавливало нормативы потребляемой муки, согласно которым, 30% муки должны быть грубого помола, с добавками», — отметила депутат.

Её предложение скорректировать списки для северного завоза возмутило жителей республики.

“Муку всю жизнь ели, и вдруг не положено? Вместо этого предлагает есть чечевицу и горох, которых северяне в глаза не видели! Надо есть то, к чему привык организм, а не то, что предлагают новомодные диетологи!», «В сухом остатке останется только рыбий жир. А его и завозить-то не надо. Все! Программа выполнена», «Народ готовят к дефициту», — пишут жители региона в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, все необходимые товары должны без перебоев поступать в Арктику, заявил 13 апреля президент России Владимир Путин. Он поручил определить единого оператора для северного завоза.