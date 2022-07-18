Эксперт: Германия не сможет стать газораспределительным хабом Европы
Москва, 18 июля, 2022, 20:15 — ИА Регнум. ФРГ не сможет стать газовым хабом для Европы в условиях дефицита газа. Такое мнение ИА REGNUM 18 июля высказал доктор исторических наук, профессор, директор Агентства этнонациональных стратегий (АЭНС) Александр Кобринский.
«Германия не сможет стать газовым хабом для всей Европы», — заявил эксперт.
Причин этому огромное множество, считает Кобринский. Достаточно проанализировать, какие страны ЕС и откуда берут газ.
«Первые, кто с этим не согласятся, будут французы, и не только они. И вновь смотрим пути получения газа европейскими странами. Для этих целей будут использованы институты ЕС.Но одним из ключевых игроков на рынке газа, Германия, безусловно, да, станет», — заключил политолог.
Напомним, что ранее старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин заявил о том, что Германия может стать европейским газораспределительным хабом в условиях отказа от поставок российского газа и вызванного этим дефицита газа.