Москва, 18 июля, 2022, 20:15 — ИА Регнум. ФРГ не сможет стать газовым хабом для Европы в условиях дефицита газа. Такое мнение ИА REGNUM 18 июля высказал доктор исторических наук, профессор, директор Агентства этнонациональных стратегий (АЭНС) Александр Кобринский.

Евро. Германия

«Германия не сможет стать газовым хабом для всей Европы», — заявил эксперт.

Причин этому огромное множество, считает Кобринский. Достаточно проанализировать, какие страны ЕС и откуда берут газ.

«Первые, кто с этим не согласятся, будут французы, и не только они. И вновь смотрим пути получения газа европейскими странами. Для этих целей будут использованы институты ЕС.Но одним из ключевых игроков на рынке газа, Германия, безусловно, да, станет», — заключил политолог.

Напомним, что ранее старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин заявил о том, что Германия может стать европейским газораспределительным хабом в условиях отказа от поставок российского газа и вызванного этим дефицита газа.