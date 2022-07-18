Санкт-Петербург, , 09:54 — REGNUM В Санкт-Петербурге за первые шесть месяцев 2022 года закрылись 14% кинозалов. Такую статистику приводит «Невафильм Research».

Кинотеатр Иван Шилов © ИА REGNUM

Северная столица занимает не первую строчку по количеству закрытых кинозалов. Город на Неве обошли Омск (-34% кинозалов за полгода), Самара (-29%), Краснодар (-26%). Петербург расположился на восьмом месте, а перед ним Москва (-16%).

Наибольшее количество закрытых кинозалов на уровне страны у сетей «Мягкий кинотеатр» (32%), «Мираж Синема» (26%) и «КАРО» (24%).

Отметим, что в целом по России количество кинотеатров за первые полгода 2022 года снизилось на 6,4%, с 2161 до 2022 кинотеатров. Текущий год стал рекордным по показателю закрытых кинозалов, обогнав пандемийный 2020 год.

Напомним, в петербургских кинотеатрах начали показывать голливудские новинки, полученные с использованием новых схем распространения.

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