Москва, 18 июля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс о ее готовности «осадить» министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и «вызвать на разговор» президента РФ Владимира Путина.

Mid.ru Мария Захарова

«Осаждалка с вызывалкой не выросли, Лиз», — написала Захарова в телеграм-канале.

Она добавила, что «попытка этой дурно образованной женщины «вызвать на разговор и осадить» Сергея Лаврова в Москве» закончилась позором Трасс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трасс заявила о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным на G20 в случае получения статуса премьера Великобритании.

«Я была готова осадить Сергея Лаврова. И я готова сказать непосредственно Путину и вызвать его на разговор при участии таких крупных стран, как Индия, Индонезия. Таким образом, я поеду туда и вызову его на разговор», — заявила она.

Напомним, в третий тур выборов премьер-министра Великобритании по итогам голосования прошли пять кандидатов. Лидером по количеству голосов во втором туре выборов стал Риши Сунак.

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