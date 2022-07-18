Москва, , 13:41 — REGNUM Нацпроект «Здравоохранение» обеспечивает появление новейшего оборудования в российских регионах, с помощью которого улучшается инфраструктура для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это позволяет врачам проводить сложнейшие операции и ежедневно спасать множество жизней.

Подъемник для транспортировки обездвиженных больных Сайт клинической больницы №2 Ярославля

Так, например, в отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Регионального сосудистого центра Пятигорска (Ставропольский край) внедряется новый вид операций — криобаллонная аблация Как сообщает минздрав Ставрополья, этот метод применяют при сложнейшем виде аритмии сердца — фибрилляция предсердий.

Эффективность методики составляет 70%, что сопоставимо с радиочастотной аблацией этого вида аритмий. Однако, при криобаллонной аблации значительно сокращается время операции. По словам специалистов — практически вдвое. Тем самым, снижается доза рентгеновского облучения.

С помощью специального оборудования, пункционно, через прокол в области бедренной вены вводится специальный баллон. Затем он по кровеносным сосудам и проводится в полость сердца. Под рентген контролем, а так же под контролем чрезпищеводного ультразвукового датчика рабочий хирургический инструмент проводится в полость левого предсердия.

В дальнейшем в местах впадения вен в сердце, баллон раздувается и происходит заморозка, которая создает рубец, препятствующий сбоям сердечного ритма. Во время операции грудная клетка не вскрывается, сердце хирурги оперируют через пункции, операция выполняется специальным тонким инструментом. Пациент находится в сознании, болевые ощущения минимальны и краткосрочны, и продолжаются всего несколько минут. На следующий день пациент уже может вставать и ходить.

Ранее данный метод внедрили в Ярославской областной больнице. По словам директора Ярославской областной клинической больницы Василия Тубашова, среди современных методов лечения фибрилляции предсердий эндокардиальная абляция устьев легочных вен является золотым стандартом:

«В настоящее время используются две методики: радиочастотная и криобаллонная. Обе эти технологии предупреждают развитие инсультов и являются малотравматичными и малоинвазивными. При этом криобаллонная абляция считается более эффективной, поскольку значительно сокращает время процедуры, а также снижает потребность в повторных госпитализациях. В выполнении таких вмешательств нуждаются 30 — 40 процентов пациентов инсультных центров, и теперь у них есть возможность сделать такую операцию в Ярославле».

Криобаллонная аблаяция Цитата с сайта Ярославской областной больницы

В июне 2022 года арсенал реабилитационных средств неврологического отделения ярославской больницы пополнили два современных механотерапевтических тренажера отечественного производства. Новые механотерапевтические тренажеры, приобретённые в рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» расширят возможности реабилитации людей, перенесших инсульт или другую патологию, которая связанна с нарушениями в работе центральной нервной системы.

Подъемник для транспортировки обездвиженных больных поступил в отделение интенсивной терапии клинической больницы №2 Ярославля в рамках национального проекта «Здравоохранение». Он предназначен для людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, ограниченными возможностями передвижения.

Подъемник для транспортировки обездвиженных больных Сайт клинической больницы №2 Ярославля

«Оборудование поступило и уже введено в эксплуатацию. Подъемник стал незаменимым подспорьем для нас. Удобнее и самим пациентам, и медперсоналу. Оборудование мы можем использовать не только для перевозки больных, но и в процессе их обслуживания, и в подготовке к проведению различных медицинских манипуляций», — рассказал главный врач больницы Сергей Давлетов.

Развитие реабилитации в регионах стало возможно благодаря одной из 42 стратегических инициатив «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», анонсированного президентом России Владимиром Путиным еще в 2021 году.

В Алтайском крае, где недавно тоже освоили новый вид операций на сердце, продолжается работа по переоснащению и дооснащению медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.

До 2024 года в медорганизациях края планируется установить 8 единиц тяжелого оборудования, к ним относятся ангиографы и компьютерные томографы. В 2022 году в сосудистые центры и отделения будут закуплены 3 единицы. Среди них ангиографы в Краевую клиническую больницу и Алтайский краевой кардиологический диспансер, компьютерный томограф в Славгородскую ЦРБ. В настоящее время уже заключены и исполняются контракты на поставку ангиографа в Краевую клиническую больницу и томографа в Славгород.

«В Алтайском крае достаточно высока доля жителей старше трудоспособного возраста, и это накладывает свой отпечаток на работу региональной системы здравоохранения. Требует от нее особых подходов в лечении, совершенствования, в том числе и расширения видов малоинвазивных оперативных вмешательств. Эндоваскулярная операция по замене аортального клапана, которую начали проводить в нашем кардиодиспансере, сделает этот вид помощи жителям края более доступным и продлит их жизнь.

Сейчас наша задача — выстроить преемственность всех уровней медицинской помощи, систему, которая позволяла бы выявлять нуждающихся в этом виде лечения пациентов и оперативно направлять их в межрайонные центры и кардиодиспансер», — пояснил глава алтайского минздрава Дмитрий Попов.

Как сообщало ИА REGNUM, за три года благодаря нацпроекту «Здравоохранение», медицинское оборудование получили 535 региональных медицинских организаций.

Кроме того: в 30 субъектах Российской Федерации введены в эксплуатацию аппараты МРТ; в 71 регионе — КТ; в 64 регионах — ангиографические комплексы; в 79 регионах появилось новое реабилитационное оборудование.