Оттава, , 08:16 — REGNUM Студия Digital Extremes представила следующее масштабное дополнение массовой многопользовательской игры Warframe под названием Duviri Paradox. Об этом 18 июля сообщает портал GamesRadar.

Логотип игры Warframe (c) компания Chucklefish Games

Разработчики выступили с анонсом в рамках фестиваля TennoCon 2022, они объявили, что релиз патча состоится в конце 2022 года. На мероприятии Digital Extremes также показала ролик длительностью около 22 минут, в котором есть как кинематографические сцены, так и моменты с игровым процессом Duviri Paradox.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, на TennoCon 2022 Digital Extremes анонсировала совершенно новую игру Soulframe. Это совершенно новый проект в фэнтезийной стилистике, вселенная которого не связана с миром Warframe. Пока он находится на ранней стадии реализации.

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