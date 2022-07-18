Москва, 18 июля, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Рубль 15 июля закрыл торги ростом к иностранным валютам, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Пара доллар/рубль снизилась на 1,95%, до 57,16 руб., евро/рубль — на 1,34%, до 57,96 руб., фунт/рубль — на 1,61%, до 68,72 руб.

Торги на Мосбирже по рублю открылись небольшим снижением. После 20 минут торгов он отыграл потери и вышел в плюс. Курс доллара снижался до 56,50 руб. Нацвалюта получала поддержку от налогового периода и повышения нефтяных котировок.

Также не стоит забывать про дисбаланс между спросом и предложением из-за низкого импорта. ЦБ РФ сообщил о профиците текущего счета платежного баланса за первое полугодие в размере $138,5 млрд. Это втрое больше прошлогодних показателей.

Детали нового бюджетного правила и меры по сдерживанию рубля обсуждаются. В связи с этим рубль занял выжидательную позицию. Он вернулся к уровню 58 руб. и находится в ожидании новой порции информация по бюджетному правилу и восстановлению импорта.

Пик налоговых платежей приходится на 25 июля. Экспортеры будут наращивать продажу есть куда укрепляться. При падении курса доллара ниже 56,50 руб. продавцы возьмут курс к зоне 50–51 руб. Учитывая налоговый период, вероятность достижения зоны составляет больше 70%.

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