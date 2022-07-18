Якутск, 18 июля, 2022, 06:34 — ИА Регнум. 17 июля в водоёмах Якутии погибли четыре жителя. Все утонувшие купались в необорудованных для этого местах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре службы спасения республики.

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Большинство погибших находились в состоянии алкогольного опьянения. Рисками стало также то, что реки республики полноводны после дождей, течение сильное.

Служба спасения просит якутян соблюдать правила поведения на воде, не употреблять перед купанием спиртные напитки и купаться только в предназначенных для этого местах.

Как сообщало ИА REGNUM, в амурском городе Белогорске в реке Томи ищут тело подростка. Молодой человек пропал поздно вечером 17 июля.