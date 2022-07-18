Белогорск, Амурская область, 18 июля, 2022, 06:01 — ИА Регнум. В Белогорске в реке Томи мог утонуть 17-летний молодой человек. Его ищут полиция и спасатели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 июля в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Alexei Rudoy Коммунальный мост через реку Томь

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Информация о пропаже подростка поступила в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС поздно вечером 17 июля. Молодого человека ищут в реке в районе стадиона «Амурсельмаш».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля в реке Томи нашли тело мужчины. Он утонул 4 июля.