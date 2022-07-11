Белогорск, Амурская область, 11 июля, 2022, 07:17 — ИА Регнум. В Приамурье спасатели обнаружили труп жителя Беломорска, который утонул 4 июля. Спасатели передали тело сотрудникам полиции, сообщил 11 июля телеграм-канал амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбуржья Водолаз ведёт поиск утонувшего мужчины

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Мужчине был 41 год. В течение недели его тело искали с помощью плавсредств и квадрокоптера. Поиски принесли результат только после того, как в реке Томь понизился уровень воды.

Тело нашли в 15 км от Белогорска, недалеко от залива «Пчёлка».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля также утонул житель посёлка Прогресс. Трагедией окончилось празднование дня ГИБДД.