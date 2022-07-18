Пекин, 18 июля, 2022, 05:25 — ИА Регнум. Китай не участвует в конфликте на Украине, но бездействовать не будет. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ван И

Главный дипломат Китая обсудил ситуацию на Украине с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в ходе телефонного разговора.

Ван И сказал, что кризис на Украине нанёс удар не только по Европе, но и отразился на всём мире. Китай не считает нужным подливать масло в огонь украинского конфликта, однако планирует содействовать продвижению мирных переговоров.

Глава МИД КНР считает необходимым создать в Европе механизм безопасности.