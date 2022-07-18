Лондон, , 02:43 — REGNUM В Великобритании миллионы семей отказываются от мяса и рыбы, исключая эти продукты из рациона. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Мясо Иван Шилов © ИА REGNUM

СМИ ссылается на данные аналитической компании Kantar, согласно которым продажи говядины упали на 13,7%, свинины — на 10,6%, баранины — на 23,7%, рыбы – на 11,6%. Сокращение зафиксировано по всем видам мяса и рыбы.

Журналисты отмечают, что жители Великобритании ищут более дешёвые источники белка, например, дешёвую курицу.

Причина изменения предпочтений в росте розничных цен. Так, говяжье филе подорожало за год в среднем на 9,8% и стоит 11,34 фунта стерлингов за килограмм, курица стала дороже на 10,4%, она стоит в среднем около трёх фунтов стерлингов за килограмм.