Лондон, 18 июля, 2022, 02:43 — ИА Регнум. В Великобритании миллионы семей отказываются от мяса и рыбы, исключая эти продукты из рациона. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Мясо

СМИ ссылается на данные аналитической компании Kantar, согласно которым продажи говядины упали на 13,7%, свинины — на 10,6%, баранины — на 23,7%, рыбы — на 11,6%. Сокращение зафиксировано по всем видам мяса и рыбы.

Журналисты отмечают, что жители Великобритании ищут более дешёвые источники белка, например, дешёвую курицу.

Причина изменения предпочтений в росте розничных цен. Так, говяжье филе подорожало за год в среднем на 9,8% и стоит 11,34 фунта стерлингов за килограмм, курица стала дороже на 10,4%, она стоит в среднем около трёх фунтов стерлингов за килограмм.