Афины , 18 июля, 2022, 01:52 — ИА Регнум. Тела всех восьми членов экипажа были найдены на месте крушения украинского грузового самолёта Ан-12 в Греции. Об этом 17 июля сообщило греческое общественное телевидение ERT.

(сс) Papas Dos Ан-12

Уточняется, что операция по извлечению из-под обломков тел всех восьми членов экипажа грузового самолёта из района его крушения завершена, они были отправлены в больницу города Комотини для проведения судебно-медицинской экспертизы. После экспертизы тела погибших будут переданы представителям Украины в Греции.

Ранее ИА REGNUM сообщало об извлечении из-под обломков украинского грузового самолёта, потерпевшего крушение в Греции, тел трёх членов экипажа. Кроме того, сообщалось об обнаружении предмета, похожего на чёрный ящик самолёта.

Напомним, украинский грузовой самолёт Ан-12 потерпел крушение возле города Кавала в Греции 16 июля. Самолёт совершал авиаперелёт из Сербии в Бангладеш с 11,5 тонны опасного груза на борту. Перед крушением самолёта экипаж сообщил диспетчерам о проблемах с двигателем.