Лас-Вегас, США, 18 июля, 2022, 01:20 — ИА Регнум. Столкновение двух самолётов произошло в международном аэропорту Гарри Рида в Северном Лас-Вегасе в американском штате Невада. Об этом 17 июля сообщил местный филиал телеканала Fox News.

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Офицер полиции Лас-Вегаса уточнил, что авария произошла около 12:00 по местному времени. По предварительным данным, авария произошла на земле, после столкновения оба воздушных судна загорелись. На настоящий момент информация о погибших и пострадавших уточняется.

Столкновение двух самолётов авиации общего назначения подтвердил и представитель аэропорта. Расследованием ЧП в аэропорту занимаются Федеральное авиационное управление и Национальный совет по безопасности на транспорте США.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации в Международном терминале аэропорта в городе Сан-Франциско (штат Калифорния) в связи с проведением полицейской операции.