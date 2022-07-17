Москва, 18 июля, 2022, 01:02 — ИА Регнум. В ходе спецоперации Вооружённые силы России, силы ДНР и ЛНР уверенно решают задачи, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для «Известий».

Mid.ru Сергей Лавров

«Сегодня Вооруженные силы России и ополченцы ДНР и ЛНР уверенно решают задачи в рамках специальной военной операции, добиваясь прекращения вопиющей дискриминации и геноцида русских и устранения годами создававшихся США и их сателлитами на территории Украины прямых угроз безопасности Российской Федерации», — написал министр в статье, опубликованной 18 июля.

По его словам, проигрывающий на поле боя украинский режим вместе с западными покровителями устраивает кровавые инсценировки, пытая демонизировать Россию в глазах мира.

В качестве примера он привёл Бучу, Мариуполь, Краматорск, Кременчуг, добавив, что о подготовке таких провокаций регулярно предупреждает Минобороны России.