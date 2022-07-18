Москва, , 00:48 — REGNUM Страны Европы больше других страдают от антироссийских санкций. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для «Известий».

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В более широком плане интересно наблюдать, как Европа, «построенная» Вашингтоном на антироссийском фронте, больше других страдает от бездумных санкций, опустошает свои арсеналы, поставляя вооружения Киеву (не требуя отчета о том, кто его потом контролирует и куда оно попадает), освобождая свой рынок для последующих закупок продукции военно-промышленного комплекса США и дорогого американского СПГ вместо доступного российского газа», — написал министр в статье, опубликованной 18 июля.

По мнению Лаврова, разговоры о стратегической автономии Евросоюза на этом фоне оказываются не более чем спектаклем, поскольку очевидно, что внешняя политика Запада — это «театр одного актёра».

Как сообщало ИА REGNUM, действиями ВСУ «на земле» могут руководить инструкторы и наводчики из НАТО, считает глава МИД Сергей Лавров.