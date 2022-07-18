Лондон, , 00:58 — REGNUM Глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным на G20 в случае получения статуса премьера Великобритании. Об этом 18 июля пишет издание «Коммерсантъ».

Лиз Трасс UK Government

«Я была готова осадить Сергея Лаврова. И я готова сказать непосредственно Путину и вызвать его на разговор при участии таких крупных стран, как Индия, Индонезия. Таким образом, я поеду туда и вызову его на разговор», — заявила Трасс. Стоит отметить, что глава МИД выступила единственным кандидатом в премьеры Великобритании, заявившая о готовности организовать встречу с президентом России.

Напомним, в третий тур выборов премьер-министра Великобритании по итогам голосования прошли пять кандидатов. Лидером по количеству голосов во втором туре выборов стал Риши Сунак.

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