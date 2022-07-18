Москва, , 00:19 — REGNUM На территории Европы государствами-лидерами по доступности бензина являются Люксембург, Великобритания и Нидерланды, сообщает РИА Новости.

Бензин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Агентство опубликовало результаты проведённого исследования, согласно которому среди стран Европы по доступности бензина лидирует Люксембург, а меньше всего бензина могут купить жители Румынии. При этом Россия попала в число середняков, заняв 13-е место.

Согласно приведённым данным, в среднем жители Люксембурга могут приобрести в месяц 2 тыс. литров бензина, британцы — 1459 литров. Далее следуют Нидерланды, Германия и Ирландия — чуть больше 1,4 тыс. литров.

Россия расположилась между Казахстаном и Италией — показатель составил 1057 литров на человека. Труднее всего жителям Румынии — 384 литра бензина в месяц.